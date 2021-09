Elisa Isoardi e la patata: in cucina sono lacrime – VIDEO

Elisa Isoardi torna ai fornelli: la conduttrice propone un top eccezionale ed una scollatura che cattura tutti gli sguardi

Elisa Isoardi accende anche gli ultimi momenti dell’estate. È stata pizzicata dal settimanale Oggi al mare dell’Argentario, in provincia di Grosseto. La bella conduttrice si è mostrata in tutto il suo splendore in un fantastico costume nero in compagnia del suo amico Carlo che l’ha ospitata.

Ebbene sì, non si tratta di un nuovo compagno ma solo di un amico. “Per me l’amore è tutto meno che un’ossessione” aveva confessato proprio al settimanale qualche settimana fa nell’intervista che aveva concesso e con la quale l’ex di Salvini si era guadagnata la copertina

Elisa Isoardi sporty ma sexy ai fornelli: il VIDEO

