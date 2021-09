Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez incendiano Instagram con la loro passione. Più affiatati che mai, condividono su Instagram la loro complicità: effusioni esplicite

Si sono conosciuti nel 2017 durante la seconda edizione del Grande Fratello Vip, quando coinquilini della casa più spiata d’Italia non hanno potuto resistere alla loro attrazione. Cecilia Rodriguez, ancora fidanzata con Francesco Monte, ha lasciato l’ex tronista di Uomini e Donne dopo quattro anni di relazione, per intraprendere proprio quella con l’ex ciclista, ancora al suo fianco.

Una storia d’amore straordinaria, fortificata dalle difficoltà incontrate insieme, che nel 2020 hanno diviso le loro strade, per ritrovarli insieme più felici. Attualmente convivono a Milano, progettano un futuro insieme, e appaiono più felici che mai sui social, dove entrambi amano condividere momenti della loro vita. Ma l’ultimo scatto pubblicato su Instagram dall’influencer rivela fin troppa intimità tra i due: effusioni passionali ed esplicite lasciano i fan senza parole.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Madre mia, che gno**a”, Elisabetta Canalis è un sogno proibito. Vestitino aperto e visuale mostruosa sul davanzale – VIDEO

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez: la passione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ignazio Moser (@ignaziomoser)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Silvia Toffanin ha detto no. Il rifiuto clamoroso e inaspettato. I Dettagli

In tutto il suo magnetico splendore, Cecilia Rodriguez ha sfilato nel corso della 78esima Mostra del Cinema di Venezia proprio come una principessa. L’abito in blu elettrico con corsetto e maxi spacco ha esaltato alla perfezione la sua magnifica silhouette, incantando il pubblico di pura bellezza.

Ignazio Moser era assente all’evento, lasciando la modella argentina calcare da sola il red carpet, opportunità sfruttata da qualche osservatore più malizioso per ipotizzare un’altra crisi tra i due. Prontamente smentita dall’ex ciclista su Instagram attraverso gli scatti pubblicati nel suo ultimo post, che tolgono ogni dubbio possibile. La loro sintonia è una certezza, trasmessa con passionali effusioni decisamente esplicite, che hanno stupito gli utenti, divertiti da tanta disinibizione.

“Limonata milanese fresca fresca…” ironizza con simpatia Ignazio Moser il bacio esplosivo scambiato con la compagna. I tantissimi fan della loro storia d’amore commentano ammirati: “Adorabili”, “Siete speciali”, “Bellissimi”.