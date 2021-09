Nunzia De Girolamo, dopo il tennis scoppia la passione. La conduttrice ha mostrato agli utenti la sua dote migliore…

E’ stata un’estate a dir poco scoppiettante per la favolosa Nunzia De Girolamo, che dopo il successo del format “Ciao Maschio” si è rilassata in Puglia assieme alla sua famiglia. La conduttrice è stata immortalata ripetutamente in spiaggia: al suo fianco, il marito Francesco Boccia e la figlia Gea, di nove anni. La passione, tra la De Girolamo e il politico, è la stessa di tanti anni fa. Accanto alla bambina, i due si sono scambiati baci roventi ed effusioni che non sono passate inosservate. Anche le recenti Instagram stories di Nunzia, d’altra parte, hanno subito conquistato le attenzioni dei fan. Dopo il tennis, per la conduttrice è scoppiata la “passione”.

Nunzia De Girolamo, dopo il tennis scoppia la passione… Il VIDEO bollente

