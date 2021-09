Katia RIcciarelli, bestemmia e omofobia: accade irreparabile

Katia Ricciarelli si è lasciata scappare qualche parola di troppo al Grande Fratello Vip. Il web protesta: la vuole fuori dalla casa più spiata d’Italia

Katia Ricciarelli è una delle nuove concorrenti del Grande Fratello Vip. È entrata soltanto lunedì nella casa più spiata d’Italia e ha già conquistato una buona parte di telespettatori: l’altra parte, invece, la sta paragonando alla Contessa che nella scorsa edizione si è spesso lasciata andare a termini che hanno fatto discutere. Da quando è entrata, ha usato dei termini che hanno fatto molto discutere, ma solo quando stasera i ragazzi si sono riuniti per un aperitivo, lei ha cominciato a dire cose piuttosto gravi che potrebbero costarle la squalifica.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Harry, la sua autobiografia fa tremare la Royal Family. Rivelazioni spiazzanti

Katia Ricciarelli squalifica nella casa del Grande Fratello Vip

ECCO IL VIDEO: KATIA DICE AD ALEX “sembri un poco RICCH10NE” per la camicia… che vergogna @GrandeFratello squalifica IMMEDIATA #gfvip pic.twitter.com/BHwJnW4gCL — e d o a r d o 🧚🏻‍♀️ 💅🏼 💞 ✨ 🏳️‍🌈 ( @ e d o a r d o t w I t t a ) September 15, 2021

Katia, parlando con Alex Belli che questa sera ha indossato una camicia particolare, si è rivolta a lui dicendogli di: “sembrare un ricch****“, slur omofobo che giustamente la comunità LGBTQ+ condanna. Qualcuno ha dubbi sul fatto che Katia verrà davvero squalificata, perché lo scorso anno la Contessa utilizzò un termine simile, ma non venne squalificata perché Alfonso Signorini disse che veniva condannata l’intenzione e lei non ne aveva cattive. Katia potrebbe essere giustificata per lo stesso motivo. Ad aggravare la sua posizione, è che negli ultimi giorni, ma anche stasera, si è lasciata scappare qualche bestemmia. In questi casi, di solito, la squalifica è immediata e il percorso della cantante potrebbe terminare prima del previsto, a soli pochi giorni dalla sua entrata.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Harry e Meghan dopo l’addio alla Royal Family, guadagni da capogiro: cifre sbalorditive

I social sono in tilt: vogliono Katia fuori dalla casa. Alfonso cosa farà venerdì, nel corso della seconda puntata che andrà in onda in serata? La rimprovererà per quanto detto o la perdonerà dicendole di non ripetersi mai più?