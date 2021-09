“Zia bona” Benedetta Parodi, l’outfit bollente non passa inosservato – FOTO

Benedetta Parodi, la splendida giornalista con la passione per la cucina, incanta tutti nel suo ultimo post sui social.

Benedetta Parodi, la splendida giornalista e conduttrice ha fatto della passione per la cucina la sua professione. Bellissima in ogni post che pubblica sul proprio profilo Instagram dove vanta ben un milione di followers, cifre da capogiro per la sorella minore delle Parodi.

Sui social ama apparire per com’è nella sua vita reale, non mancano infatti gli scatti in acqua e sapone che fanno impazzire il web. Una pelle freschissima e che non richiede le magie del make-up per nascondere, ma solo per perfezionare quanto già possiede. La “Zia Bene” questo il suo nome social è stato di recente “storpiato” in “Zia bona”, il motivo? L’ultima sua foto che ha letteralmente infuocato ed impreziosito il web.

Benedetta Parodi, toni caldi per una mise che seduce

Benedetta Parodi è abituata a ricevere i commenti da parte del suo pubblico che ha conquistato negli anni. Una donna elegante e raffinata che piace, un sorriso smagliante e avvolgente che rende il tutto ancora più ad effetto. L’ultimo post proposto dalla Parodi la vede con i colori dell’autunno ed è favolosa.

Un abito molto elegante dai colori densi, un cioccolato che onestamente non sta bene a tutte ma su di lei è pura magia. I tessuti molto leggeri, un raso come suggerisce una fan, permettono di prendere le forme della conduttrice diventando quindi aderente sui punti giusti. L’alta scollatura – impreziosita da dei bottoni laterali – fanno sì che il punto audace è dato dalla parte inferiore dell’abito, una gonna che arriva appena sopra il ginocchio e dal volant che crea giocosità. La mise – firmata Guess – è molto gradita.

Sandra Milo commenta: “Ottima scelta nel taglio e nel colore dell’abito” o ancora un utente scrive “Super sexy”. I fans non pare che siano stupiti da quanto proposto da Benedetta, in molte infatti sottolineano come la stessa sia sempre simbolo di eleganza.