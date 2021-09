“Mi fai venire caldo”, Elisabetta Gregoraci in completino intimo sul letto. Sguardo estatico e scollatura che ammalia – FOTO

Elisabetta Gregoraci in versione “femme fatale” conquista tutti. Il completino intimo esalta le curve strepitose della showgirl

E’ iniziata la nuova edizione del “Grande Fratello Vip“, che anche quest’anno proporrà al pubblico una serie di concorrenti pronti ad entrare nei cuori dei telespettatori. Elisabetta Gregoraci, che ha partecipato al reality durante la scorsa edizione, non poteva non mandare il proprio in bocca al lupo alle star che hanno recentemente varcato la porta rossa. Il “Gf Vip”, senza dubbio, ha consentito alla showgirl calabrese di riproporsi al pubblico dopo tanti anni. Il consenso guadagnato durante gli scorsi mesi, d’altra parte, è la prova dell’amore che i telespettatori hanno sempre nutrito nei suoi confronti. Anche questa mattina, Elisabetta ha deciso di deliziare i suoi fan mediante uno scatto bollente. Il completino intimo è un incanto su di lei.

Elisabetta Gregoraci in completino intimo: sguardo estatico e scollatura che ammalia – FOTO

