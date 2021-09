Flora Canto, il giorno più bello è arrivato: Enrico Brignano la sorprende così – FOTO

Flora Canto ed Enrico Brignano sono una coppia ben affiatata che sta insieme da anni: lui ha deciso di sorprenderla mentre erano a Verona

Enrico Brignano ha sorpreso la compagna Flora Canto che l’ha reso papà quest’estate con la nascita del piccolo Niccolò.

Ieri sera è andato in scena all’Arena di Verona “Un’ora sola ti vorrei“, recupero dello spettacolo che doveva svolgersi a maggio scorso e per causa della pandemia non ha avuto luogo.

L’evento si è concluso con Brignano che con il sottofondo di “A te” di Jovanotti si avvicina a Flora Canto e le chiede “Vuoi sposarmi?“. Si legge il labiale di lei che esclama: “Sei matto!“, seguono tanti fragorosi applausi.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “La vita in diretta”, Alberto Matano lancia una “frecciatina” alla storica rivale

Flora Canto, la foto con l’anello di fidanzamento di Enrico Brignano

Per vedere l’anello di fidanzamento di Flora Canto vai su Successivo