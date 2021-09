La showgirl su Instagram ha dato sfogo alla sua creatività e agli haters che l’attaccano lei ha voluto rispondere con una delle sue “facce più intelligenti”.

Volto molto noto del piccolo schermo a partire dal 2006 quanto è arrivata in Italia e ha fatto il suo grande debutto su Canale Cinque con “Cultura moderna”, oggi la modella e conduttrice Juliana Moreira è ancora una delle modelle e conduttrici più amate per la sua innata solarità e la spiccata esuberanza che sa sempre la contraddistingue.

Il successo della prima trasmissione ha consacrato anche il successo di Juliana che negli anni successivi ha avuto anche un posto d’onore nello show “Paperissina Sprint” e proprio qui ha incontrato il suo Edoardo Stoppa, con il quale ha avuto due figli: una femmina, Lua Sophie, nata nel 2011 e Sol Gabriel, nato nel 2016. Le nozze per loro sono giunte solo l’anno dopo per la felicità della famiglia.

Con Edoardo la showgirl ha un rapporto splendido, svolgono molte cose assieme, l’andare in palestra è una delle tante.

LEGGI ANCHE –> Flora Canto, il giorno più bello è arrivato: Enrico Brignano la sorprende così – FOTO

Juliana Moreira risponde così agli haters, vince sempre lei per simpatia!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juliana Moreira-Stoppa (@julianamoreiraofficial)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> “La vita in diretta”, Alberto Matano lancia una “frecciatina” alla storica rivale

Con il marito da qualche tempo si stanno recando in palestra per una remise en forme collettiva. Nelle sue stories abbiamo infatti visto Edoardo seguito dal personal trainer Dilan Makey presso la Palestra Popolare Hurricane a Milano, nonché sala pesi, corsi di boxe, corsi di kick boxing, Mma, baby boxe, baby kick boxing.

Proprio qui ieri Juliana in un momento di tranquillità ha scattato un selfie di sé davvero unico che la ritrae con la faccia intenta a fare una smorfia, occhi incrociati e bocca digrignata mentre tiene le mani sotto il mento. Il motivo? Lo spiega nella didascalia a margine:

“Io quando leggo certi commenti 😅🤣🙃🤪 comunque scherzo ragazzi è solo una delle mie mille face intelligenti 🥰😘 buona serata a voi! #Stoppeiras”.

Migliaia i like per lei ed i commenti di supporto a quanto appena confessato, tra i tanti non solo chi le suggerisce di non dare peso a certe malelingue, ma anche molti apprezzamenti alla sia bellezza: “Non è giusto, sei bella anche così!”, scrive qualcuno.