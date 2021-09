Galatasaray-Lazio, le pagelle e il tabellino della partita di Europa League della squadra di Maurizio Sarri.

La Lazio, dopo la batosta subita in campionato (soprattutto dal punto di vista del gioco) contro il Milan di Pioli, scende in campo in questo giovedì di metà settembre per affrontare il Galatasaray. La squadra allenata da Maurizio Sarri, dopo due splendide vittorie nelle prime due giornate di campionato, ha compiuto un passo indietro.

Inizia male anche il cammino in Europa League per Sarri: la sua squadra, dopo un inizio incoraggiante, rischia tantissimo (la formazione turca colpisce anche una traversa) e va sotto a causa di un clamoroso errore del suo portiere. Spento l’attacco biancoceleste, che per la seconda partita consecutiva non riesce ad andare in gol. Il tecnico ex Juventus, Chelsea e Napoli (tra le altre) avrà molto su cui lavorare nei prossimi giorni. In campionato, ad esempio, non sono concessi altri passi falsi poiché le altre big stanno vincendo e convincendo.

Galatasaray-Lazio: pagelle e tabellino della partita

Il primo tempo termina sul risultato di 0 a 0. Nella seconda frazione, la partita si sblocca a causa di un clamoroso autogol di Strakosha. L’estremo difensore biancoceleste sbaglia una presa e butta il pallone nella sua porta.

Galatasaray (4-3-3): Muslera 6.5, Yedlin 6, Nelsson 6.5, Marcao 6, Van Aanholt 6; Berkan Kutlu 6.5, Taylan 6, Cicaldau 6; Morutan 6.5, Kerem Aktürkoğlu 6, Halil 6.

Lazio (4-3-3): Strakosha 4; Lazzari 5, Luiz Felipe 5.5, Acerbi 6, Hysaj 6; Luis Alberto 5.5 (66′ Luis Alberto 5.5), Lucas Leiva 6, Akpa-Apro 5 (56′ Milinkovic-Savic 5.5); Zaccagni 5, Immobile 5 (56′ Muriqui 5.5), Felipe Anderson 5.5 (66′ Pedro 5).

Ammoniti: 8′ Muslera (G), 43′ Akpa-Akpro (L)

Reti: Autogol Strakosha (G)

La Lazio tornerà nuovamente in campo domenica prossima alle ore 18, quando all’Olimpico di Roma sfiderà il Cagliari. I rossoblù, dopo un inizio pessimo di campionato, vogliono riscattarsi grazie anche al cambio avvenuto in panchina, con l’addio di Semplici e l’arrivo di Walter Mazzarri.