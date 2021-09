Luca Argentero più che un attore sembra un modello, su Instagram non perde occasione di postare foto mozzafiato

Luca Argentero è uno degli attori più affascinanti degli ultimi tempi. Torinese, classe 1978, da tutti conosciuto per aver partecipato al “Grande fratello 3”. Il reality è stato il suo trampolino di lancio ed oggi è un vero artista.

Si è sposato da qualche mese con Cristina Marino, modella e influncer, con la quale ha dato alla luce una bambina. I due sembrano molto innamorati e il web li adora.

Luca Argentero, sorriso unico e fisico strepitoso – FOTO

Seguito da quasi due milioni di follower, l’attore torinese non rinuncia a postare foto di alcuni momenti della sua giornata. Non perde occasione di mostrare anche la sua famiglia, Cristina Marino e la piccola sono sempre accanto a lui.

L’ultimo post invece è un primo piano, scattato qualche giorno fa al mare dove ha in mano una tavola da surf. Luca Argentero sfoggia il sorriso, il suo biglietto da visita, e mette in risalto anche la fede, simbolo del suo amore per la modella.

“Un mercoledì da leoni anche se è giovedì” Scrive come didascalia sotto alla foto in bianco e in nero. Ed è già diventata virale, commenti e like piombano immediatamente. Tra questi qualcuno afferma: “E che leone” e poi ancora “Quanta roba” e qualcun altro aggiunge: “Sei esagerato”.

Attualmente è impegnato con le riprese di Sandokan, insieme a Can Yaman e Raoul Bova. Sarà ospite una di queste sere allo show in diretta su Rai1 di Alessandro Cattelan.

Insomma per Luca Argentero si prospetta una stagione strepitosa, accanto a lui ci sarà sempre la moglie, anche lei impegnata con nuovi progetti come About You. Il pubblico li adora e li supporta in ogni occasione, Cristina Marino è una tra le più invidiate dal mondo femminile. Avete capito il motivo?