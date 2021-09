La conduttrice Antonella Clerici interrompe per un momento la sua trasmissione per rivolgere un importante annuncio ai suoi telespettatori.

“Antonellina“, così riconosciuta sin dalla metà egli anni ’80, dopo il suo esordio sul piccolo schermo, pronta ad affermarsi sopratutto in Rai come una delle conduttrici più amate della nostra contemporaneità, Antonella Clerici, classe 1963, di origini milanesi, ha diramato un appello di fondamentale importanza ai suoi spettatori.

Sul palco del Teatro Ariston per la 55esima edizione del “Festival di Sanremo“, nel ruolo di sua conduttrice al fianco di Paolo Bonolis e della carismatica modella Federica Felini, ad oggi Antonella presenta la trasmissione di “E’ Sempre Mezzogiorno“, in cui proprio nella giornata di ieri, 15 settembre, ha tenuto a ricordare la “indimenticabile e indimenticata” Raffaella Carrà, preparando una delle ricette più gettonata della sua Bologna.

Antonella Clerici: “nessuna è come te”, l’annuncio di salute spiazza i fan

Uno stop di cuore alla sua trasmissione per una pubblicazione su Instagram stavolta più che necessaria. Con il fine di sollecitare un bisogno fino ad oggi assai trascurato, data l’emergenza sanitaria dovuta al coronavirus. “Cari Amici“, scrive Antonella in didascalia alla sua ultima istantanea, mirata a rivolgere l’attenzione di tutti su una delle forme ad oggi più sottovalutate di monitoraggio a causa della pandemia, “nell’ultimo anno c’è stata una drastica riduzione dei check-up di prevenzione“.

Dunque sarà per tale ragione che Antonella parlerà dell’iniziativa proposta da “Danacol“. La quale, “in collaborazione con il Policlinico Gemelli, ha riattivato Il mese del cuore“. Si tratta di una preziosa “occasione per rimettere la salute del cuore al centro delle nostre vite“. Un modo per recuperare i controlli sui 7 fattori di rischio. “Primo fra tutti il colesterolo”, di cui, tra l’altro, tale bevanda è propensa sin dalla sua messa in commercio a fungere da fedele palliativo. “Non poteva esserci testimonial più bella di te“, commenterà qualcuno, “nessuna è come te“, continuerà poi qualcun’altro.

Inoltre le restanti ammiratrici della cara “Antonellina nazionale” non potranno fare a meno di lusingarla anche per il suo aspetto. L’outfit sgargiante, difatti, esibito in primo piano nel post sembra donare una credibilità in più alla sua speranza. “Un bellissimo vestito“, scriverà una sua fan tenendo ad augurarle anche un: “buon lavoro“.