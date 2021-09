“L’età non esiste”, Antonella Mosetti un davanti da infarto, curve alla perfezione ovunque: beato lui – FOTO

Antonella Mosetti mostra il suo fisico straripante davanti alle telecamere dei social network. Una bellezza pazzesca da “Bronzo di Riace”.

La showgirl, ex volto di “Non è la Rai” ha fatto ancora una volta breccia nel cuore degli appassionati.

Che sia estate o inverno non importa se alla base di Antonella Mosetti vi è una bellezza che non vuol saperne di prendere la “strada” del tramonto. L’opinionista tv nei vari salotti di gossip ha fatto quasi sempre prevalere le sue idee, anche se molto spesso è stata presa di mira, soprattutto quando ha tentato di difendere a “spada tratta” la figlia dalle malelingue di contorno.

La splendida vip di Canale 5 però non si è mai persa d’animo e ha continuato ad andare per la sua strada. Solo così è riuscita ad avere ragione della concorrenza nel tempo. E come se non bastasse ha preferito fare il fatidico salto di qualità, proprio come una supermodella alle prime armi

Antonella Mosetti mostra un fisico straripante: che spettacolo – FOTO

