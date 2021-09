Figlia d’arte, Deborah Johnson avrà occasione di mostrare il suo talento a “Tale e Quale Show”: scopriamo qualche dettaglio in più su di lei

Carlo Conti è pronto a dare il via alla nuova edizione di Tale e Quale Show che vedrà undici concorrenti salire sul palco per regalare al pubblico entusiasmanti esibizioni. Tra i nomi annunciati anche quello di Deborah Johnson, figlia del noto cantante Wess Johnson. Nonostante siano poche le informazioni pubbliche legate alla sua persona, è la sua carriera a precederla.

Chi è Deborah Johnson: i traguardi raggiunti dalla concorrente di “Tale e Quale Show”

Una famiglia di musicisti quella di Deborah Johnson, figlia d’arte che porta il cognome di uno degli artisti di spicco della scena musicale degli anni Sessanta e Settanta. Wess Johnson ha trasmesso la passione per la musica a due delle sue figlie, Romina e Deborah, e proprio quest’ultima avrà nuovamente occasione di mostrare al pubblico il suo talento.

Nel corso della sua carriera ha collaborato con numerosi artisti di fama mondiale, come Ray Charles e Tina Turner. Sebbene abbia origini afroamericane Deborah è nata e cresciuta in Italia dove ha potuto lavorare al fianco di noti musicisti -da Massimo Ranieri a Gianni Morandi– come corista.

La cantante ha preferito mantenere privata la sua vita personale, di cui ad oggi non si conosce nulla. Nel corso del programma avrà certamente modo di raccontarsi, oltre che di mostrare la sua straordinaria voce che incanta chiunque la ascolti. La sua presenza è tuttavia legata anche alla volontà di avere nel cast qualcuno che possa imitare artisti neri, evitando di ricorrere alla pratica razzista della blackface.

L’appuntamento con Tale e Quale Show dove si avrà modo di vedere all’opera anche lo straordinario talento di Deborah Johnson è per questo venerdì 17 settembre su Rai 1.