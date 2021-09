Bestemmie al Grande Fratello Vip: tre concorrenti a rischio squalifica

Il Grande Fratello Vip è cominciato soltanto ieri e già ci sono tre concorrenti che rischiano di essere squalificati: stiamo parlando di Soleil Sorge, Katia Ricciarelli e Amedeo Goria

Solo ieri è cominciata la sesta edizione del Grande Fratello Vip e ci sono già tre concorrenti che rischiano di essere squalificati. Alla fine della prima puntata, i ragazzi che sono entrati nella casa si sono riuniti per cenare e per conoscersi meglio. Da questo momento in poi dovranno vivere insieme ed è il caso che i ragazzi si conoscano meglio. Mentre i concorrenti che sono entrati ieri, erano riuniti a parlare insieme del più e del meno, quando tre concorrenti si sono lasciati scappare qualcosa che potrebbe compromettere il loro percorso nella casa più spiata d’Italia.

Primo bestemmia – gate al Grande Fratello Vip: a rischio tre concorrenti

Stiamo parlando di Katia Ricciarelli, di Amedeo Goria e di Soleil Sorge. Quest’ultima, mentre era in giardino con un paio di concorrenti, si è lasciata chiaramente scappare una bestemmia ma sembra essersi fermata appena in tempo. L’audio verrà ovviamente analizzato meglio per capire se il suo percorso nella casa più spiata d’Italia è stato definitivamente compromesso. Katia, invece, ha chiaramente detto qualcosa ma sui social non sono convinti del fatto che quello che ha detto possa essere riconosciuto come una bestemmia. Lo stesso sembra aver detto Amedeo Goria, sul web non è presente il video di quel momento ma ieri notte sono stati in molti ad averlo sentito. Qualcuno, invece, dice che era la voce di Aldo Montano.

La verità la scopriremo venerdì, quando andrà in onda la seconda puntata del programma: il percorso per qualcuno nella casa è già terminato?