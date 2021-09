Veronica Ruggeri non si dà per vinta, non ha nessuna intenzione di accogliere l’autunno che sta per arrivare, così pensa ad una escamotage

Veronica Ruggeri sta caricando le energie per tornare al suo lavoro di sempre. “Le Iene” la attendono ed anche le sue colleghe con le quali condivide molti momenti speciali. Nell’attesa si concede del tempo con il suo fidanzato Nicolò De Devitiis, i due sembrano molto innamorati e i fan li adorano.

La iena è seguita da quasi seicentomila follower con i quali condivide molti video e foto delle sue giornate, dal tempo libero al lavoro. L’ultimo post è già virale.

Veronica Ruggeri, il ballo di coppia è magico – VIDEO

Mai prendersi troppo sul serio, lo sanno bene Veronica e Nicola che ogni giorno non perdono occasione di scherzare, ironizzare e divertirsi anche con un semplice balletto.

E’ quello che hanno fatto in un giorno di fine estate, in giardino a bordo piscina. Entrambi indossano una camicia celeste, lei liscia e lui a fantasia. Pantaloncini corti per tutti e tanta voglia di ballare.

Così si concedono qualche passo in attesa che finisca la bella stagione e si torni a lavoro, così scrive la giornalista: “Mood: tra 6 giorni è autunno”.

“Ma che belloni” commenta qualcuno, poi ancora “Che bravi e bel mezzo musicale complimenti” e qualcun altro aggiunge: “Siete una coppia bellissima”.

La coppia ha fatto emozionare tutta Venezia, partecipando al Festival del Cinema dove i due hanno sfoggiato look strepitosi. Il pubblico è impazzito e non ha perso occasione di lasciare un messaggio o un like sotto al post.

E’ arrivato il momento di indossare giacca e cravatta stile Iene, manca sempre meno e i professionisti del programma non vedono l’ora di tornare a condividere con il pubblico storie e fatti quotidiani che senza il loro aiuto potrebbero rimanere nascosti.