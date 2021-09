“Che meraviglia”, Elisa Isoardi bellezza delicata e occhi che fanno innamorare: è il sole – FOTO

Elisa Isoardi incanta i followers con uno scatto “soleggiato”. Lei è bellissima con due occhi da favola: una “perla” di madre natura.

La conduttrice, Elisa Isoardi ha lasciato ancora una volta il segno con una foto incantevole pubblicata pochi istanti fa sul suo profilo ufficiale di Instagram.

L’ex compagna di Matteo Salvini ha regalato un sorriso e più di una buona motivazione per iniziare la giornata con il “piede” giusto.

Ricordiamo che l’ex regina della Rai è in attesa della giusta chiamata per iniziare quel tanto agognato secondo capitolo del suo percorso professionale. La strada è certamente quella giusta per lei.

Nel recente passato, la Isoardi ha provato a bruciare le tappe con la partecipazione a diversi show televisivi, tra cui “Ballando Con Le Stelle“, dove non ha avuto tanta fortuna a causa di un doloroso infortunio alla caviglia che le ha sbarrato la strada per la finale.

Il secondo tentativo di mettersi in mostra con l’apparizione a “L’Isola dei Famosi“, invece è svanito nel nulla per un piccolo contrattempo in ospedale, in seguito a problemi all’occhio. Insomma per la Isoardi, il destino non è stato poi così clemente. Ora però il “vento” pare essere cambiato…

Elisa Isoardi e il sorriso dei giorni migliori: è “poesia” – FOTO

