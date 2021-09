Anche stasera, la diva Eva ha postato uno scatto sublime in cui è in acqua con un costume bomba: le sue natiche in primo piano sono devastanti.

Fare un giro nel profilo Instagram di Eva è un’esperienza più unica che rara. L’ex attrice dei film a luci rosse condivide ogni giorno fotografie devastanti in cui indossa costumi di rara bellezza che scoprono però le parti più nascoste. La nativa di Gyor ricorda al mondo intero di essere ancora una donna meravigliosa e di grande fascino.

Questa sera, la 48enne ha fatto vedere a tutti il suo fondoschiena da paura. Il costume indossato dalla classe 1972 è spettacolare e scopre le sue natiche marmoree. Il bagno nell’acqua di mare si trasforma in breve tempo in uno spettacolo bollente.

Eva, ancora un costume spettacolare: natiche di marmo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eva Henger (@eva_henger)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Federica Pellegrini, la camminata sensuale e il fondoschiena in primo piano. Mai vista così – VIDEO

Eva non conosce limiti: passano gli anni, ma sul suo corpo non si vedono assolutamente i segni del tempo. Anzi, la nativa di Gyor è in forma smagliante e gli scatti che regala alla sua platea su Instagram sono a dir poco sbalorditivi. La star ungherese, nella foto di oggi, indossa un costume meraviglioso che copre poco e niente.

I suoi glutei sono in primissimo piano e fanno impazzire praticamente tutti. Ovviamente non poteva mancare la frase di rito che l’ex attrice dei film a luci rosse piazza sui social ogni volta che condivide qualcosa. “L’acqua sale alla luce e vi si fonde”, ha scritto in didascalia sia in italiano che in inglese. Eva, va ricordato, non ha fan solo in Italia, ma praticamente in tutto il mondo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> “Mi fai venire caldo”, Elisabetta Gregoraci in completino intimo sul letto. Sguardo estatico e scollatura che ammalia – FOTO

La stella ungherese soffre da anni di attacchi di panico: i suoi racconti sono sempre da brividi. “Credevo di morire…” ha spiegato in diverse occasioni la 48enne.