Conosciamo più nel dettaglio i Gemelli di Guidonia, che debutteranno questo venerdì sul palco di Tale e Quale Show

Nel cast della nuova edizione di Tale e Quale Show, in partenza questo venerdì 17 settembre, troviamo anche Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino in arte i Gemelli di Guidonia. Parteciperanno come unico concorrente proprio come accaduto in precedenza a Tu si que vales, dove si esibirono conquistando pubblico e giuria, giungendo in semifinale. L’inizio della loro carriera risale ai primi anni Duemila e i tre fratelli hanno accumulato non poca esperienza tra radio, televisione e teatro. Scopriamo qualche dettaglio in più su di loro.

LEGGI ANCHE -> Carlo Conti e la sfida con Ilary Blasi: la Rai rompe il silenzio

Chi sono i Gemelli di Guidonia: tutto sui concorrenti di “Tale e Quale Show”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑮𝑬𝑴𝑬𝑳𝑳𝑰 𝑫𝑰 𝑮𝑼𝑰𝑫𝑶𝑵𝑰𝑨 (@gemelli_di_guidonia_official)

Nati a Caserta, i tre fratelli iniziarono la loro carriera con il nome d’arte di Effervescenti Naturali con il quale cominciarono a esibirsi in eventi locali prima di approdare in Rai. Cantanti, attori e intrattenitori, Pacifico, Gino ed Eduardo vengono invitati come ospiti in numerose trasmissioni.

Nel 2006 debuttano a teatro nello spettacolo di Enrico Montesano “È permesso?“, per poi tornare in televisione in trasmissioni come “I raccomandati” o “Decanter“. Nel 2013 il loro cammino si incrocia con quello di Rosario Fiorello che sarà il responsabile del loro cambio nome. Proprio lo showman li ha affibbiato lo pseudonimo Gemelli di Guidonia, con il quale i tre fratelli hanno deciso di farsi chiamare da quel momento.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> “La vita in diretta”, Alberto Matano e la frecciatina alla storica rivale

Per anni hanno fatto parte dell’Edicola Fiore, affiancando il conduttore nel suo programma radiofonico. Fiorello li ha voluti accanto a sé anche nel suo ultimo spettacolo teatrale, portato in tutta Italia e all’estero, e successivamente nella trasmissione “Il Rosario della sera” in onda su Radio Deejay. Da qui la loro collaborazione con l’emittente per la quale iniziarono a essere ospiti fissi.

Tra gag musicali, siparietti, esibizioni e tanto divertimento, i Gemelli di Guidonia hanno portato il loro talento in radio, in televisione, a teatro. Le loro ultime esperienze sullo schermo li hanno visti coinvolti nelle trasmissioni Rai “L’altro Festival“, “Made in Sud” e “Stasera tutto è possibile“.

Nel 2020 pubblicano il loro primo singolo, “Mina dov’è“, continuando a scrivere e pubblicare anche numerose colonne sonore cinematografiche e televisive.

LEGGI ANCHE -> Silvia Toffanin e il terribile dramma: “Ce l’ho fatta solo grazie a Pier Silvio”

Carlo Conti li ha scelti per partecipare alla nuova edizione di Tale e Quale Show nel quale il pubblico potrà assistere alle loro trasformazioni artistiche. L’appuntamento con la prima puntata è per venerdì in prima serata su Rai 1.