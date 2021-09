Pamela Prati esplosiva e inimitabile sui social. I fan non hanno trattenuto i loro complimenti più sinceri: “Le gambe più belle del mondo”

Non sono state affatto fortunate le ultime esperienze di Pamela Prati all’interno del contesto televisivo. La bellissima showgirl, resa celebre dagli spettacoli realizzati assieme alla compagnia del Bagaglino, è stata la protagonista di un caso mediatico assolutamente da dimenticare: quello riguardante il suo presunto fidanzato Mark Caltagirone, poi rivelatosi un fake ideato dalla sua agente Eliana Michelazzo. Da non tralasciare l’esperienza negativa al “Gf Vip 16”, che si era conclusa con la squalifica dell’ex modella. Al netto delle polemiche che da sempre ruotano attorno alla sua persona, sui social la Prati è particolarmente apprezzata. Nel suo ultimo scatto, tramite cui Pamela ha messo in mostra la sua parte più bella, i commenti non accennano a diminuire.

NON PERDERTI ANCHE —> “Oggi così..”, Elisa Isoardi esce dalla doccia ed è seminuda. Lo spettacolo a luci rosse è impagabile – FOTO

Pamela Prati esplosiva e inimitabile sui social: gambe da sballo – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌺𝓟𝓪𝓶𝓮𝓵𝓪 𝓟𝓻𝓪𝓽𝓲🦋 (@pamelaprati)

NON PERDERTI ANCHE —> “Sono f**a sono bella sono una”, Federica Pellegrini, la FOTO che sconvolge il pubblico del web. Da vedere

Per Pamela Prati, le ultime esperienze televisive non sono state parecchio fortunate. L’ex ballerina della compagnia del Bagaglino, nel 2016, partecipò al “Grande Fratello Vip” assieme alla storica amica Valeria Marini, ma la sua avventura nella casa durò poche settimane. L’ex modella, dopo aver manifestato più volte la propria insofferenza nei confronti del gioco, venne squalificata dalla produzione. In amore, parallelamente, Pamela non sembra aver avuto molta fortuna. La relazione con Mark Caltagirone, suo presunto fidanzato, si era rivelata una montatura architettata dalla sua agente Eliana Michelazzo.

Nel mondo dei social, tuttavia, la Prati è riuscita a trovare la propria dimensione. Ogni giorno, Pamela delizia i suoi 298mila fan con scatti a luci rosse che farebbero capitolare chiunque. Nell’ultima foto, Pamela è accovacciata sul pavimento con indosso degli shorts inguinali di colore bianco.

Inevitabili i commenti sulla sua silhouette perfetta. “Le gambe più belle del mondo“, l’ha osannata un utente, rapito da tanta sensualità. I likes al post, allo stato attuale, hanno quasi raggiunto quota 1000.