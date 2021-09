Sul palco di Tale e Quale Show debutterà anche lei, una veterana della televisione italiana: Alba Parietti. Ripercorriamo insieme la sua vita e carriera

Tutto pronto per la ripartenza di Tale e Quale Show che tornerà a intrattenere il pubblico di Rai 1 questa sera. Tra i concorrenti che saliranno sul palco ci sarà anche lei, Alba Parietti, che torna a mettersi in gioco dopo la precedenza esperienza a Ballando con le stelle. Questa volta la sfida assumerà colori differenti, la conduttrice e opinionista dovrà infatti interpretare brani musicali e vestire i panni dei maggiori artisti italiani. Prima di vederla all’opera ripercorriamo però insieme la sua lunga carriera.

Chi è Alba Parietti: vita privata e carriera della concorrente di “Tale e Quale Show”

Le prime esperienze televisive di Alba Parietti risalgono agli inizi degli anni Ottanta quando cominciò a lavorare presso alcune emittenti locali come conduttrice e valletta. Nel 1983 fece il suo ingresso in Rai dove affiancò noti conduttori del tempo, da Gianni Boncompagni a Gigi Sabani. Per alcuni anni ricoprirà ruoli secondari, prima di fare il grande passo e raggiungere la popolarità.

Saranno gli anni Novanta a consacrare Alba Parietti nel mondo dello spettacolo. Richiestissima in televisione, passa dal condurre una trasmissione calcistica come “Galagol” su Telemontecarlo, al Festival di Sanremo accanto a Pippo Baudo.

Tra apparizioni cinematografiche, ospitate e conduzioni, ha alle spalle quarant’anni di carriera che l’hanno portata ad affermarsi come una delle personalità di spicco della televisione italiana. Il suo carattere schietto e irriverente la porta a essere scelta come opinionista in diverse trasmissioni: dai reality ai programmi di attualità. “La Fattoria“, “La pupa e il secchione“, “L’isola dei famosi“, “Announo“, “Live – Non è la D’Urso“, sono solo alcune delle esperienze avute negli anni Duemila.

Nel 2006 partecipa come concorrente a “Notti sul ghiaccio” condotto da Milly Carlucci, mentre nel 2017 si metterà in gioco a “Ballando con le stelle“, giungendo in semifinale.

Alba Parietti è sempre stata una grande protagonista delle pagine di gossip dove sono state raccontati flirt, veri o presunti, che l’hanno accostata negli anni a uomini illustri. Un solo matrimonio alle spalle, quello con l’attore Franco Oppini, dal quale ha avuto l’amatissimo figlio Francesco.

Dopo il divorzio le sue relazioni più importanti sono state quelle con il docente Stefano Bonaga, il principe Giuseppe Lanza di Scalea e l’ultima con il cantautore Cristiano De André. Oggi Alba, che ha da poco compiuto sessant’anni, si proclama single e felice.

Questa sera approderà per la prima volta sul palco di Tale e Quale Show e darà del suo meglio per poter impressionare pubblico e giuria. L’appuntamento è in prima serata su Rai 1.