Ana Mena conquista l’Italia, la foto su Instagram fa impazzire i fans – FOTO

La cantante spagnola Ana Mena fa breccia nel cuore degli italiani: le foto che pubblica su Instagram fanno impazzire chiunque.

Dopo la comparsa a Sanremo 2020 in compagnia di Riki la cantante spagnola Ana Mena Rojas ha conquistato il cuore di gran parte del pubblico italiano. L’artista ha deciso di non accontentarsi più del successo spagnolo, e giorno dopo giorno si impegna per ampliare i suoi orizzonti e conquistare un po’ di mondo in più. Giocano a suo favore, ovviamente, il talento musicale e la sua splendida bellezza: Ana infatti non lavora solo come cantante, ma anche come attrice e modella. Se la sua carriera musicale è ormai una delle più apprezzate dal pubblico italiano, non tutti sanno che Ana ha lavorato come attrice nella miniserie spagnola “Marisol”.

Ana Mena fa impazzire i fans italiani, piace a tutti

Ana Mena è nata a Estepona, in Spagna, il 25 febbraio del 1997. Oggi ventiquattrenne, la cantante ha ottenuto il primo successo nel 2006 vincendo la dodicesima edizione dei Veo Veo Awards. L’anno seguente ha pubblicato il suo primo singolo “Esta es mi illusión”, seguito da parecchie collaborazioni con artisti importanti. Oggi la ragazza è famosa anche in Italia, sopratutto grazie alla collaborazione con i rapper italiani Fred De Palma e Rocco Hunt; con quest’ultimo ha inciso “A un passo dalla luna”, uno dei brani più ascoltati durante l’estate 2020 e che ancora oggi risuona nelle casse dei fans più giovani, e “Un bacio all’improvviso”, altra collaborazione al top delle classifiche italiane.

Nel 2020, inoltre, Ana ha partecipato come ospite al Festival di Sanremo, duettando con il cantante Riki nel brano “L’edera” e ottenendo un successo davvero inaspettato anche dal pubblico più old school del Festival. Da lì in poi il suo cammino verso la fama italiana è stato tutto in discesa, e oggi gran parte dei 934mila followers che la seguono su Instagram sono proprio italiani. Anche per questo motivo, probabilmente, l’artista pubblica spesso post e storie in italiano.

La cantante oggi vive a Madrid, ma i selfie che pubblica quotidianamente sui social la aiutano a restare impressa nella memoria e nel cuore dei suoi fans italiani nonostante la lontananza.