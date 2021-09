Un agente di polizia di 52 anni è morto nella serata di ieri in un incidente sulla statale 54, all’altezza di Tre Pietre, località nel comune di Moimacco (Udine).

Terribile incidente nella serata di ieri lungo la statale 54 in località Tre Pietre a Moimacco, in provincia di Udine. Un’auto, condotta da un agente di polizia di polizia di 52 anni, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, si è scontrata frontalmente con un’altra vettura guidata da un ragazzo. Ad avere la peggio il 52enne che è deceduto sul colpo subito dopo l’impatto. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco, i soccorsi del 118, la polizia ed i carabinieri.

Udine, scontro frontale sulla strada statale 54: agente di polizia muore a 52 anni

Nella serata di ieri, un agente di polizia è rimasto vittima di un drammatico incidente stradale avvenuto lungo la statale 54, all’altezza di Tre Pietre, località nel comune di Moimacco, in provincia di Udine.

La vittima è Gianluca Quaino, poliziotto 52enne residente a Cividale, ma in servizio presso la Questura di Udine. Il 52enne, secondo quanto riportato da fonti locali e dalla redazione de Il Corriere Adriatico, stava rientrando a casa da lavoro a bordo della sua auto. Per cause ancora da accertare, il veicolo si è scontrato frontalmente con un’altra vettura condotta da un ragazzo.

Sul luogo del sinistro sono arrivati, in pochi minuti, i vigili del fuoco e lo staff medico del 118. Purtroppo, i sanitari non hanno potuto far nulla per Quaino, deceduto sul colpo dopo l’incidente. Il conducente dell’altra vettura coinvolta, riferisce Il Corriere Adriatico, è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale: non sarebbe in pericolo di vita.

Intervenuti anche i colleghi della vittima ed i carabinieri che si sono occupati dei rilievi ed ora stanno cercando di ricostruire nel dettaglio le dinamiche e le cause dello scontro costato la vita al 52enne.

Si tratta del secondo incidente mortale in poche ore nella provincia di Udine. Nella notte, tra martedì e mercoledì, uno chef di 44 anni è morto dopo essersi schiantato in auto contro un terrapieno a Codroipo.