Terribile incidente stradale nella notte: chef di 44 anni perde la vita

In un terribile incidente stradale, avvenuto nella notte a Codroipo, comune in provincia di Udine, è deceduto lo chef Lorenzo Colonna.

Ancora sangue sulle strade del nostro Paese. La notte scorsa, uno chef di 44 anni ha perso la vita in un tragico incidente verificatosi a Codroipo, in provincia di Udine. Il 44enne stava tronando a casa, dopo aver finito di lavorare, ma la sua auto è finita contro un terrapieno, all’altezza di una rotatoria. I sanitari hanno solo potuto constatarne il decesso, una volta giunti sul posto insieme ai vigili del fuoco e i carabinieri.

Udine, terribile incidente stradale nella notte: morto lo chef Lorenzo Colonna

Un drammatico incidente stradale, avvenuto la scorsa notte, tra martedì 14 e mercoledì 15 settembre, a Codroipo, comune in provincia di Udine, è costato la vita ad un uomo.

La vittima è Lorenzo Colonna, 44enne residente a Udine che lavorava come cuoco in una trattoria di San Vito al Tagliamento. Colonna, secondo quanto ricostruito, come riportano fonti locali e la redazione di Leggo, stava rientrando da lavoro in auto, quando improvvisamente ha perso il controllo della sua vettura che si è schiantata contro un terrapieno, all’altezza di una rotatoria in viale Venezia.

Leggi anche —> Si schianta in scooter contro le auto parcheggiate: morto un ragazzo

In seguito all’impatto, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e l’equipe medica del 118. I pompieri hanno estratto dalle lamiere del veicolo il 44enne e lo hanno affidato ai medici che, purtroppo, hanno potuto solo constatarne il decesso.

Leggi anche —> Grave incidente ad un incrocio: morto un colonnello dell’Aeronautica

Intervenuti, oltre ai soccorsi, i carabinieri di Udine che hanno provveduto ai rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’impatto e accertare le cause che hanno fatto perdere il controllo della vettura alla vittima.

La tragica notizia del decesso di Colonna ha sconvolto l’intera provincia di Udine, dove lo chef, che lascia due figlie, era molto conosciuto anche per aver gestito la prosciutteria ai Picchidi Pertegada. Numerosi i messaggi di cordoglio apparsi sui social network nelle ultime ore.