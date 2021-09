Loredana Lecciso è in vena di ricordi e su Instagram sfoggia uno scatto mozzafiato, insieme a lei è tutto più piacevole

Loredana Lecciso non passa mai inosservata, che sia per la sua bellezza, per il suo talento e per la sua storia d’amore, la showgirl è sempre al centro del mirino e i fan non fanno altro che parlare di lei.

E’ la seconda moglie di Al Bano, insieme al cantante pugliese hanno dato vita ad una famiglia meravigliosa e nonostante la differenza di età, il loro rapporto ha superato tante difficoltà.

Loredana Lecciso e la coppia indimenticabile – FOTO

E’ da un po’ che la Lecciso non si vede in televisione, se non per accompagnare sua figlia Jasmine che ha intrapreso la stessa carriera del papà Al Bano. Ma su Instagram è molto attiva, è seguita da quasi duecentomila follower con i quali condivide scatti strepitosi del presente e del passato.

I ricordi con lei non mancano mai, ha da poco pubblicato una foto insieme a sua sorella che risale al 2003, erano gli anni dell’esordio, degli stacchetti in tv e della giovinezza. Le due sono in posa per un giornale, indossano un body nero dai ricami rosa. I capelli sono sciolti e lo sguardo è lo stesso, sembrano due gemelle.

“Che splendida visione! Meravigliose come sempre” scrive qualcuno sotto al post, poi ancora “Siete magnetiche…questa cosa o ce l’hai…o non ce l’ hai…La TV. vi ha molto strumentalizzato…spesso in modo negativo.. – Aggiunge qualcun altro – ma siete due sorelle dolcissime…con un fisico bellissimo…e tanto cervello…A me avete fatto divertire”.

Loredana Lecciso ha fatto colpo, che sia da sola o in compagnia riesce sempre a catturare l’attenzione del suo pubblico che la segue appassionato e la sostiene in ogni situazione. Una gran fetta dei fan fa il tifo per lei e Al Bano.