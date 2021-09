Elisabetta Canalis è tornata in Italia e non perde occasione di condividere con i fan alcuni momenti delle sue giornate milanesi

L’ex velina di “Striscia la notizia” è volata in Italia ed ora è pronta a regalare al pubblico grandi emozioni. Ha iniziato con la partecipazione ad About You e adesso è impegnata in altri progetti tutti da scoprire.

Stiamo parlando di Elisabetta Canalis, la showgirl che dopo anni tutti adorano e seguono sui social dove non perde occasione di pubblicare scatti mozzafiato. Da anni ha lasciato il suo Paese per seguire l’amore, si è sposata infatti con un americano ed attualmente la coppia vive a Los Angeles.

GUARDA QUI>>“Coppia strepitosa” Veronica Ruggeri ballerina provetta, gli shorts sono troppo corti – FOTO

Elisabetta Canalis, scollatura osé e posa strepitosa – FOTO

PER SCOPRIRLA VAI SU SUCCESSIVO