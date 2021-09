Un membro della Royal Family ha vissuto ore emozionanti. Suo fratello si è sposato con una cerimonia segreta. Ecco di chi si tratta.

Gioia, emozioni e fermento. A Palazzo un membro della Royal Family ha vissuto ore felici a seguito di un avvenimento importante. Si tratta di Kate Middleton, al centro dell’attenzione in questi giorni per la presunta quarta gravidanza, il cui fratello James ha detto sì alla sua Alizee Thevenet.

I due si sarebbero dovuti sposare i mesi scorsi, ma lo scoppio della pandemia li ha portati a rinviare le nozze. Finalmente la coppia ha detto sì con una cerimonia segreta alla quale ha preso parte anche la sorella.

Secondo i tabloid inglesi, anche se non è stato ancora confermato ufficialmente, la Duchessa sarebbe volata con William nel sud della Francia per assistere alle nozze, celebrate lo scorso weekend. Nessuna foto tuttavia dei festeggiamenti se non quella postata sul profilo Instagram del fratello minore di Kate.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Harry e Meghan dopo l’addio alla Royal Family, guadagni da capogiro: cifre sbalorditive

Royal Family, fiori d’arancio: quel matrimonio emozionante

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da James Middleton (@jmidy)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Royal Family, la decisione del Principe Carlo spiazza tutti: cosa sta succedendo

Ore emozionanti per la Royal Family con Kate e William che hanno preso parte al matrimonio di James, il fratello minore della Middleton. James, imprenditore di successo, amante dello sport, si è unito in matrimonio con Alizee, analista finanziaria francese, che ha incontrato a Londra grazie al suo cane Ella avvicinatosi alla giovane.

Da quando gli occhi dei due si sono incrociati è stato un vero e proprio colpo di fulmine portandoli a innamorarsi perdutamente e alla proposta di matrimonio nel 2019 con tanto di anello di zaffiro. A causa dello scoppio della pandemia la coppietta ha dovuto tuttavia rimandare il gran giorno riuscendo a coronare il sogno di diventare marito e moglie lo scorso sabato.

Sui social il Middleton ha comunicato la bella notizia condividendo uno scatto che lo ritrae felice al fianco della sua neo moglie e il suo amato cane, grazie al quale l’ha incontrata.

Una forte emozione per Kate che ha visto il suo fratellino salire sull’altare e sposare la donna che ama. Presente alla cerimonia la sorella Pippa, rimasta nella memoria di tutti per il suo splendido abito e le curve sfoggiate durante il matrimonio di Kate e William.