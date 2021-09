Aurora Ramazzotti e l’abbraccio seducente, la mano finisce proprio lì: “Sorelle per la pelle” – FOTO

Aurora Ramazzotti infiamma i followers di Instagram con un abbraccio seducente in dolce compagnia: il dettaglio non sfugge.

La figlia d’arte, Aurora Ramazzotti ha pubblicato di recente uno scatto da brividi lungo la schiena che mette in evidenza uno dei valori fondanti della vita.

La web influencer scrive sotto al post “Hermana“, un termine che ricorre spesso nei suoi pensieri di vita quotidiana. Non a caso durante le dirette sul web, la protagonista dell’inedito brano a lei dedicato e intonato da papà Eros dimostra di avere un feeling enorme con i fan.

Ecco spiegate le ragioni di una fortissima ascesa nel mondo dei vip, in cui Aurora si mostra aperta a qualsiasi dialogo o opinione. E’ questa per lei la strada giusta in direzione dei grandi traguardi. L’auspicio per lei è che da quì a breve possa avere voce in capitolo anche nel vasto settore dello spettacolo. E chissà magari perseguire gli obiettivi dei suoi genitori

NON PERDERTI ANCHE — > “Mi manca il respiro” Federica Pellegrini la posa in costume: si resta senza fiato. FOTO

Aurora Ramazzotti scalda il cuore dei fan: come “Paolo e Francesca” – FOTO

PER VEDERE I DETTAGLI DELLO SCATTO, VAI SU SUCCESSIVO