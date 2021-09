Federica Pellegrini ci regala una magica istantanea. L’uscita dalla piscina è eccezionale e lei è immortalata nel momento più bello

Pronta a diventare mamma perché considera il suo compagno “l’uomo giusto”. Così Federica Pellegrini ha rotto definitivamente gli indugi e si è aperta al suo pubblico parlando della sua vita privata e di quello che desidera costruire insieme al suo Matteo Giunta.

Pensa a quella che sarà la sua nuova vita La Divina e ammette, nell’intervista che andrà in onda domani a “Verissimo”: “Mi sto avvicinando all’idea che non ci sia più il nuoto nella mia vita, ma non ho paura. I cambiamenti per me sono stati sempre energia positiva”.

Federica Pellegrini e la fine dell’estate: wow in piscina

Federica Pellegrini, come tante altre belle star del web e non solo, si gode gli ultimi istanti d’estate. Lei che in acqua ci vive, potremmo dire, ne approfitta per concedersi gli ultimi bagni e riscaldarsi con gli ultimi raggi di sole.

“L’estate sta finendo 🌊🧜🏻‍♀️” scrive a corredo della sua ultimissima foto pubblicata su Instagram mentre viene catturata, in costume, all’uscita dall’acqua portando in avanti la testa, fa “volare” tutte le gocce che escono dai suoi capelli bagnati.

È un’istantanea magica, di quelle che alcune volte si vedono nei film, catturata nel momento più bello, mentre i suoi biondi capelli, sono pronti per tornare indietro. Sembra quasi una statua la Pellegrini che indossa un magnifico costume intero e, come sempre, mostra tutto il suo fisico da atleta e quel sex-appeal che nessuno riesce ad eguagliare.

Si trova nella piscina del centro Federale di Verona la campionessa azzurra e probabilmente ha da poco finito una delle sue vasche di allenamento perché lei, di abbandonare il nuoto, non ne vuole proprio sapere.

Per i suoi fan è una dea, una musa, il raggio di sole che rischiare le giornate e ogni suo nuovo contributo, in brevissimo tempo, diventa virale. Lo scatto di pochi minuti fa ha acceso i cuori di tutti i suoi 1,5 milioni di follower. “Mi manca il respiro” le scrive uno dei suoi fan e gli applausi sono assicurati.