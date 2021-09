Cattura gli occhi di tutti Sophie Codegoni alla sua entrata nella casa del “Grande Fratello Vip”. Abito nero scollatissimo: si vede tutto

Ex di “Uomini e Donne” e seguitissima sul web, Sophie Codegoni è una delle nuove inquiline della casa più spiata d’Italia. Ieri sera il suo ingresso nella casa del “Grande Fratello Vip” ed è bastato poco per conquistare gli occhi di mezza Italia. La bella bionda si è fatta notare per il suo look e le sue forme molto importanti.

Si diceva emozionatissima l’influencer seguita da quasi 500 mila follower su Instagram e invece è stata lei che ha fatto emozionare e andare su di giri tutti gli spettatori di Canale 5. Vediamo perché.

NON PERDERTI ANCHE — > Eleonora Incardona, sguardo ipnotico (e non solo) nel suo ultimo scatto bollente – FOTO

Sophie Codegoni infiamma web e tv: che scollatura!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sophie Codegoni (@sophie.codegoni)

NON PERDERTI ANCHE — > “Sono incantevoli..” Alessia Prete in posa ipnotica: è alla ricerca di emozioni forti – FOTO

Ingresso super sexy quello di Sophie Codegoni ieri sera al “Grande Fratello Vip”. Abitino nero attillato e soprattutto scollatissimo quello che la 19enne ha scelto per salutare la normalità e varcare la porta rossa. Felice, sorridente ed emozionata si è mostrata anche su Instagram con un duo di foto pubblicate dal suo staff mentre stringe il suo trolley poco prima di salutare tutti.

Infiamma il suo outfit ed i fan e i telespettatori vanno in tilt. Scollatura eccessiva e senza nulla sotto. Sophie non ci mette molto e “va fuori di seno” solo pochi minuti dopo essere entrata nella casa più spiata d’Italia.

Le sue forme sinuose libere sotto l’abito sono scivolate fuori e tutti, ma proprio tutti, se ne sono accorti. L’influencer ha scelto di non indossare il reggiseno e così quando si è piegata per salutare Manuel Bortuzzo ha catalizzato tutti gli occhi su di sé esibendo, senza filtri, il decolleté che è venuto fuori in tutta la sua prorompenza.

Dalla regia nessuno stacco di immagine e sul web si è scatenata l’ironia degli utenti che non hanno lasciato correre l’imprevisto bollente. Spettacolo decisamente hot, in prima serata su Canale 5 per Sophie che ha iniziato questa avventura in modo decisamente piccate.

Sotto le foto del suo ingresso c’è chi la critica ma poi arrivano i suoi follower a difenderla e a tributarle i complimenti più belli.