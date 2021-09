Alessia Marcuzzi ha conquistato il popolo del web con un nuovo incredibile scatto. Subito è boom di like e commenti.

Bellissima, fisico mozzafiato, fascino unico. Alessia Marcuzzi non smette mai di stupire il pubblico con il suo viso angelico e le sue curve roventi tanto che ha conquistato una grande notorietà sugli schermi e sul web.

Su Instagram è seguitissima, il suo profilo conta ben 5 milioni di follower, e molto attiva tanto che posta costantemente scatti dalla sua vita professionale e personale. Negli ultimi mesi ha catturato l’attenzione a seguito del suo addio alla Mediaset, dopo innumerevoli anni in cui ha condotto format di successo.

Parallelamente si è lanciata in una nuova avventura che l’ha vista dare vita a una sua linea di borse aprendo una fabbrica tutta sua. Si tratta di modelli totalmente Made in Italy, eleganti, versatili e super chic. Amante della moda, spesso ha stupito i fan con i suoi look unici.

Alessia Marcuzzi irresistibile: fan in estasi

