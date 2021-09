La nuotatrice ha fatto una rivelazione che ha lasciato i fan increduli. Finalmente è pronta e la sua decisione sorprende tutti.

Federica Pellegrini ha dato il suo addio al nuoto dopo l’ultima Olimpiade di Tokyo e ora si aprirà un nuovo capitolo della sua vita.

Senza dubbio questa professione ha caratterizzato la sua quotidianità e ci si è dedicata a 360° mettendo in secondo piano tanti aspetti della sua vita privata.

Grinta, determinazione, dedizione, passione sono stati ingredienti fondamentali che l’hanno resa protagonista dentro e fuori la vasca.

Considerata un vero e proprio orgoglio italiano, sempre sorridente, mai una parola fuori posto: sarà per questo che è da sempre amata dal pubblico, il quale l’ha sempre seguita con entusiasmo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ——> Francesca Ferragni lo fa davvero, la FOTO non perdona ed infiamma Instagram. E’ una dea tra la natura

Federica Pellegrini: “Ora sono pronta!”

Durante un’intervista a ‘Verissimo‘ trasmissione in onda su Canale 5 condotta da Silvia Toffanin, ha rilasciato una dichiarazione che ha piacevolmente colpito tutti i suoi seguaci.

“Fino all’Olimpiade c’era un veto assoluto per vari motivi, ma adesso penso sia il momento giusto anche se non programmo nulla”, ha esordito.

“Mi sto avvicinando all’idea che non ci sia più il nuoto nella mia vita, ma non ho paura. I cambiamenti per me sono stati sempre energia positiva”.

Parole che hanno lasciato intendere il grande progetto che c’è ora al centro della sua vita, fino alla risposta definitiva che non lascia dubbi: “Ora pronta a diventare mamma, Matteo è la persona migliore che conosco“.

E ha proseguito con una vera e propria dichiarazione nei confronti del suo allenatore e fidanzato: “Lui ha sofferto con me e mi ha sempre sostenuto. Se non ci fosse stato avrei smesso di nuotare molti anni fa. Mi ha dato la forza per credere più in me stessa”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ——> Whatsapp: amati e odiati messaggi vocali. Esiste un’alternativa: la conoscevate? Geniale

Dunque ora i fan non attendono altro che ricevere l’annuncio ufficiale che dia la notizia del lieto evento.