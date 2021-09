“Ci stava tutto in un messaggio”. Giulia Salemi, il look borchiato da rock star: una pantera. Un vip esagera – FOTO

Giulia Salemi. La super influencer e personaggio televisivo è sommersa dagli impegni. La sua agenda è fitta ma è supportata dai fan: in particolare, una vip non le fa mancare il suo affetto

Finite le vacanze estive, la seducente influencer Giulia Salemi è tornata alla base, nella “sua” Milano, pronta a iniziare una nuova stagione fitta d’impegni lavorativi.

La giovane, classe 1993, è stata impegnata fino a inizio 2021 partecipando alla quinta edizione del “Grande Fratello Vip”, venendo eliminata poco prima della puntata finale. Tuttavia, il reality le ha portato grande fortuna sia dal punto di vista personale che lavorativo.

Ha incontrato durante la competizione l’ex velino Pierpaolo Pretelli con cui è nato un sentimento inaspettato che ha continuato a crescere anche fuori dalle mura della casa più spiata d’Italia.

Il “Grande Fratello Vip” ha portato Giulia Salemi a essere anche il nuovo volto del programma contenitore di Mediaset Infinity “GF VIP Party”. Lo conduce da quest’anno ogni lunedì e venerdì dalle 20:45 alle 22:45 in compagnia di Gaia Zorzi, sorella del più famoso Tommaso, vincitore proprio della quinta edizione del reality.

Giulia Salemi ha una carriera molto solida e vivace come influencer. Sul suo profilo Instagram conta la cifra straordinaria di quasi due milioni di follower. Ciò la rende testimonial molto ambita di brand prestigiosi che la scelgono come madrina dei loro prodotti di punta.

Proprio ieri, 17 settembre, è stata ospite di un evento di un noto marchio di calzature, inaugurando la collection che porta il suo nome: un vero onore. Si è presentata con una mise da rock star: una gonna in simil pelle di color giallo senape, impreziosita da una zip centrale e borchie a forma di stella, giacca scura, sempre in pelle con borchie annesse, e camicia nera con inserti in metallo e catena sul decollete.

I fan si sono scatenati in una serie di commenti di plauso: “Sei stata una dea davvero! Bellissima”, “Sei uno spettacolo!”, “Questo look è favoloso”.

Tra i vari messaggi spiccano quelli in sequenza di un personaggio molto noto, la contessa Patrizia De Blanck, che, entusiasta per il successo dell’amica ed ex coinquilina della casa del “Grande Fratello Vip”, viene rimbeccata da un utente: “Ci stava tutto in un messaggio” (vedi foto).