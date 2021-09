Anna Kristiina Palomäki Falchi, conosciuta semplicemente come Anna Falchi, proprio oggi ha pubblicato un selfie da urlo: che meraviglia!

La splendida attrice con cittadinanza finlandese, circa un’ora fa, ha condiviso un selfie scattato sul letto.

Per descrivere l’immagine, Anna nella didascalia ha riportato: “Buonasera. Voi che fate? Io sto in albergo e mi sto preparando per andare sul palco a lavorare!”.

Infine, per concludere, scrive: “Eh si, il lavoro nobilita! Buona serata!”.

La foto, scattata a Monreale, ha mandato i fan su di giri: mai visto nulla del genere!

Nel selfie la fotonica conduttrice televisiva italiana guarda dritto l’obbiettivo della fotocamera e sorride: impossibile resisterle!

La strepitosa quarantanovenne ha un trucco pazzesco, composto da labbra color pesca e smokey eyes nero sugli occhi: il make-up di questa sera le dona moltissimo!

Siete pronti, dunque, a vedere lo scatto più cliccato del momento? Tenetevi forte, che comincia lo spettacolo…

Anna Falchi, l’attenzione dei fan va sulla zona proibita: troppi gli zoom dei più curiosi! – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑨𝒏𝒏𝒂 𝑭𝒂𝒍𝒄𝒉𝒊 (@annafalchi22)

La fantastica ex modella torna a far parlare di sé: c’è un dettaglio, in quest’ultimo post, che ha mandato K.O il suo intero esercito di seguaci…

Si tratta della scollatura del suo vestitino nero, che ha quasi causato ai fan un arresto cardiaco!

Il post ha raggiunto il boom di visualizzazioni, ottenendo già più di 6.000 mi piace e quasi 200 commenti, tra i quali si leggono complimenti e apprezzamenti di ogni genere, ad esempio: “Così illegale non vale“; “Meravigliosa Anna, gnoxxa stellare!”; “Che spettacolo di donna”; oppure “Come sempre sei una creatura superlativa”.

Una cosa è certa: Anna Falchi è riuscita a far innamorare migliaia e migliaia di utenti!