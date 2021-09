Michelle Hunziker ha conquistato il web con un nuovo incredibile video. Il suo fascino unico fa impazzire i fan che si scatenano tra like e commenti.

Bellezza incredibile, fascino unico, stile innato. Michelle Hunzinker non smette mai di stupire i suoi fan con la sua personalità vulcanica, il suo talento e le sue curve roventi. Negli anni queste sue caratteristiche le hanno permesso di conquistare un successo incredibile tanto che oggi è tra le showgirl e conduttrici più apprezzate in Italia.

Di origini svizzere, si è trasferita nel Bel Paese da giovanissima incantando il pubblico con le sue apparizioni televisive e la sua storia d’amore con Eros Ramazzotti da cui è nata Aurora, oggi anche lei seguitissima sui social. Dopo la fine di questa relazione, Michelle ha ritrovato la felicità al fianco di Tommaso Trussardi con cui ha dato alla luce Celeste e Sole.

Spesso sui social mostra momenti al fianco della sua splendida famiglia, alternati ad attimi dalla sua vita professionale. Bellissima in ogni scatto, di recente ha catturato l’attenzione a seguito di un drastico cambio look che dopo anni l’ha vista optare per un caschetto.

Michelle Hunziker, show rovente: fan in tilt

