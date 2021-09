Michela Quattrociocche ha fatto impazzire il web con il suo ultimo scatto condiviso su Instagram. Le sue curve sono roventi.

Curve mozzafiato, fascino irresistibile, bellezza incredibile. Michela Quattrociocche non smette mai di stupire il pubblico con la sua forma smagliante, il suo carisma innato e il suo viso da bambolina. 32 anni, attrice romana, il suo nome è diventato noto a seguito della sua partecipazione nella pellicola “Scusami se ti chiamo amore”, dove ha recitato al fianco di Raul Bova conquistando un successo incredibile.

Oltre alla carriera sugli schermi, ha conosciuto una grande notorietà sul web tanto che su Instagram è seguita da ben 476 mila follower incantati dai suoi scatti quotidiani in cui si mostra sempre bellissima.

Tra le foto non mancano quelle in cui è ritratta al fianco della sua splendida famiglia composta delle sue bimbe Diamante e Aurora, nate dalla suo amore col calciatore Aquilani. I due si sono separati tuttavia dopo anni di relazione e l’attrice ha ritrovato la serenità al fianco dell’imprenditore Giovanni Naldi, con cui si è mostrata felice in svariati scatti condivisi sui social.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Che schianto”. Cecilia Rodriguez e la FOTO che ti fa girare la test. Fisico da impazzire

Michela Quattrociocche: lo scatto rovente fa impazzire tutti

Per vedere l’ultima foto di Michela Quattrociocche, vai su Successivo