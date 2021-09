Antonella Mosetti è una delle showgirl più amate del mondo dello spettacolo: ha esordito tanti anni fa a Non è la Rai e da allora non si è più fermata

Gli anni passano ma Antonella Mosetti non la smette di conquistare numerose persone tutti i giorni. Il suo esordio è avvenuto quando era solo una ragazzina e venne presa a Non è la Rai, poi da lì non si è quasi più fermata, neanche quando da giovanissima ha scoperto di aspettare una bambina. La piccola Asia ha sconvolto la sua vita ed è stata più di una figlia per lei, è stata una complice, una migliore amica, sono cresciute insieme e qualche anno fa Antonella ha deciso di portarla con sé nella casa del Grande Fratello Vip.

Antonella Mosetti conquista tutti con uno scatto pubblicato sul suo profilo di Instagram

Dopo la loro esperienza alla seconda edizione del reality, Antonella e Asia hanno continuato le loro carriere separate, senza più influire l’una sull’altra. Ad oggi Antonella è una donna felice e realizzata, dopo la sua pausa dal mondo della televisione è tornata più carica di prima, e negli ultimi anni l’abbiamo vista spesso come opinionista nel salotto di Barbara D’Urso. Sta continuando anche la sua carriera sui social, dove è sempre più amata e più seguita. Pubblica continuamente scatti della sua vita quotidiana e l’ultima ha fatto impazzire tutti: con un vestitino incredibile addosso e dei tacchi a spillo, ha fatto girare la testa ai suoi numerosi fans.

Nel giro di pochissimi minuti, l’ultimo scatto ha raggiunto tantissimi likes e commenti di apprezzamento: tutti i complimenti sono super meritati.