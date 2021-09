“Il Paradiso delle Signore”, anticipazioni 20 settembre: un personaggio scomodo

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 20 settembre: una brutta sorpresa attende Umberto Guarnieri e la Contessa Adelaide.

Nelle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore abbiamo visto Adelaide ricevere una notizia sconvolgente direttamente dall’America. Il corpo di Achille Ravasi è stato ritrovato e presto verrà aperta un’inchiesta circa la sua morte. Anche Agnese rischia di ricevere una brutta notizia. La sarta si sta infatti sforzando di tenere la propria famiglia il più unita possibile, ma non sa che il marito l’ha tradita mentre si trovava in Germania ed ha ora un figlio illegittimo da un’altra donna. Quanto a Ludovica, la Brancia deve affrontare la continua pressione di Adelaide, la quale disapprova fortemente il suo legame con Marcello. Secondo la Contessa, la relazione con Barbieri sta minando la credibilità dalla Brancia all’interno del circolo.

Leggi anche -> Le cinque città italiane da visitare assolutamente una volta nella vita

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 20 settembre: problemi per Ludovica

Leggi anche -> “Il Paradiso delle Signore”, addio a uno dei personaggi più famosi. Il motivo

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore sappiamo che Ludovica riceverà un duro colpo. La vendita di Villa Brancia, infatti, è quasi ultimata ma un piccolo intoppo potrebbe rovinare tutto.

Problemi in vista anche per Umberto ed Adelaide, che dovranno avere a che fare con la figlia di Achille Ravasi. Flora Gentile Ravasi è arrivata a Milano senza avvisare e ha tutta l’intenzione di voler parlare con la Contessa.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo infine che la nuova collezione del Paradiso sarà pronta per essere esposta. Si tratta dell’ultima collezione disegnata da Gabriella Rossi per il grande magazzino. La stilista, infatti, sta per trasferirsi a Parigi con il marito Cosimo Bergamini.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @bold_and_beautiful_italia

La prossima puntata de Il Paradiso delle Signore andrà in onda lunedì 20 settembre alle ore 15.55 e sarà visibile anche ondemand sulla piattaforma RaiPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per eventuali cambi di programmazione!