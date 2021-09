L’unica coppia sopravvissuta all’esperimento social di MAPV Italia ieri ha deciso di rinnovare le promesse davanti parenti e amici. Emozione alle stelle.

Sono stati accoppiati dagli esperti di “Matrimonio a prima vista” il 29 giugno 2020 ma ieri hanno deciso di rinnovare le nozze alla presenza di parenti e amici intimi che non hanno potuto assistere alle prime nozze a causa delle limitazioni imposte dal Covid.

Parliamo di Martina Pedaletti e Francesco Muzzi che più uniti che mai ieri hanno coronato la loro unione con nuove promesse in una celebrazione “intima” sul litorale romano alla presenza di personaggi molto noti al pubblico a casa. Vediamo nel dettaglio video e foto dell’evento che è stato trasmesso in diretta social alle 18 sui rispettivi profili dei due novelli sposi.

Nozze social addicted per Martina e Fabio, i fan hanno gioito con loro

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝙁𝙍𝘼𝙉𝘾𝙀𝙎𝘾𝙊 𝙈𝙐𝙕𝙕𝙄 (@francescomuzzi_official)

Tutti sintonizzati ieri alle per assistere alle nozze dell’anno visto che come due grandi celebrità hanno voluto rendere partecipi tutti i fan che in questo anno si sono affezionati alla loro storia d’amore. Nessuna esclusiva ai canali tv proprio per “restare umili e dare a tutti la possibilità di partecipare anche virtualmente all’evento”, ha spiegato più volte Francesco nei giorni antecedenti le nozze.

Presenti alla celebrazione Fabio Peronespolo con la nuova compagna Giorgia Pantini, Salvo Bonfili e Santa Marziale (ex marito e moglie che però si sono salutati come buoni amici) e Fabrizio Quattrini, l’ex esperto che ha mantenuto ottimi rapporti con la coppia.

Martina per l’occasione ha scelto un abito con le spalline scese interamente foderato di pizzo e la forma a sirena con ampia coda come strascico, mentre Francesco un vestito grigio con gilet e giacca abbinata. Centinai i video e le foto che in poche ore hanno sommerso i loro profili social e quelli degli invitati che hanno permesso ai fan di avere una visione incrociata di quanto stava accadendo.

I festeggiamenti sono continuati fino a notte inoltrata tra balli di gruppo, drag queen e taglio della torta a sei piani bianca e rosa con una grande cascata di petali e fiori. Per finire inoltre anche i fuochi d’artificio a coronamento di quanto appena festeggiato.