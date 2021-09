Le pagelle e il tabellino dell’anticipo della quarta giornata di Serie A tra Juventus-Milan, appena terminato.

All’Allianz Stadium è andato in scena il big match della quarta giornata tra Juventus e Milan.

I bianconeri dovevano assolutamente portare a casa il risultato, data la posizione in classifica che la vedeva in fondo con un punto in tre giornate, mentre la squadra di Pioli cercava il tutto per tutto per proseguire la sua scia positiva e rimanere salda in testa a punteggio pieno.

L’undici di Mister Allegri impone subito il suo gioco e passa in vantaggio al 4′ con Morata: su una ripartenza in contropiede il numero 9 si invola a tu per tu con Maignan e con un tocco morbido scavalca il portiere e porta i suoi in vantaggio.

Al 76′ arriva il pareggio per i rossoneri con Rebic che su calcio d’angolo battuto da Tomori, stacca di testa e spiazza Sceszny, questa volta incolpevole.

Juventus-Milan: tabellino e pagelle

Reti: 4′ Morata, 76′ Rebic

Juventus (4-4-2): Szczesny 6; Danilo 6,5, Bonucci 6,5, Chiellini 6,5, Alex Sandro 6; Cuadrado 6 (71′ Chiesa 6), Bentancur 6, Locatelli 5,5, Rabiot 5,5; Dybala 7 (78′ Kulusevski sv), Morata 7 (66′ Kean 6). All. Allegri. All. Allegri. A disp. Pinsoglio, Perin, De Sciglio, De Ligt, Ramsey, McKennie, Pellegrini, Bernardeschi, Rugani,

Milan (4-2-3-1): Maignan 6,5; Tomori 6,5, Kjaer 6 (35′ Kalulu 6), Romagnoli 6,5, Theo Hernandez 5; Tonali 6,5, Kessie 5,5 (63′ Bennacer 6); Saelemaekers 5 (63′ Florenzi 6), Brahim Diaz 6,5, Leao 6; Rebic 7. All. Pioli. A disp. Tatarusanu, Jungdal, Ballo-Touré, Castillejo, Conti, Maldini, Gabbia, Pellegri

Arbitro: Doveri di Roma

Ammoniti: 65′ Tonali, 65′ Dybala

Nella prossima gara, del turno infrasettimanale, la Juventus giocherà in trasferta contro lo Spezia mercoledì 22 settembre alle ore 18:30. Il Milan, invece, ospiterà nello stesso giorno, ma alle 20:45, il Venezia di Mister Zanetti.