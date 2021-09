Vi state chiedendo quale sia il “must have” 2021 per una “mamma di classe”? Tranquilli: risponde Beyoncé sfoggiando un look dalla sensualità dirompente.

La “Queen Bey” di fama internazionale non è solita lasciare questioni in sospeso. La cantautrice, ballerina ed imprenditrice statunitense, classe 1981, Beyoncé, dimostra perciò di voler essere per i suoi tre gioielli di più valore: Blue Ivy, Sir e Rumi Cartier, una mamma al passo con i tempi, una mamma attenta, e soprattutto una mamma dalla “sensualità prorompente“. E mai come quest’oggi: da prendere come esempio.

Nonostante lo sguardo di Beyoncé stia tentando di celarsi, però, dietro dei meravigliosi occhiali da sole, senza dubbio personalizzati dalla stessa soubrette, e firmati dal brand, “Philó“: i fan non perderanno occasione di sbirciare ed esprimersi a tal proposito: “è impressionante come il tempo ti valorizza“. Ad apparire dietro le quinte, anche lui in incognito ed in posa di totale fierezza, vi sarà anche il rapper, nonché grande amore della inimitabile Bey, dal 2008, Jay-Z.

Leggi anche —>>> Lady Diana: il toccante dono ad Harry e Williams a 24 anni dalla sua morte

Beyoncé, corpetto da sogno e sensualità dirompente: il must di una “mamma di classe”

PER VEDERE IL “CORPETTO DA SOGNO” DI BEYONCE’, VAI SU SUCCESSIVO.