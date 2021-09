Veronica Peparini è la professoressa di ballo di Amici di Maria De Filippi e lo sarà anche quest’anno: ha inaugurato questa nuova edizione con uno scatto

Veronica Peparini è una delle professoresse più amate di Amici di Maria De Filippi, e sta aspirando a diventare una delle più longeve insieme a Rudi Zerbi e Alessandra Celentano. Nella scuola più famosa d’Italia Veronica ha trovato un lavoro stabile, ha ritrovato se stessa e ha trovato anche l’amore con un ragazzo che era un allievo durante una delle sue prime edizioni, stiamo parlando di Andreas Muller, che da un po’ di anni è diventato professionista della scuola.

Veronica Peparini inizia un nuovo anno ad Amici di Maria De Filippi

Veronica oggi ha cominciato un nuovo anno con Amici, e ha inaugurato questa nuova edizione con uno scatto fatto proprio dalla sua postazione dello studio. Addosso ha una camicia verde bellissima e i suoi capelli sono acconciati nel solito modo, caschetto biondo e frangetta. Sembra non essere cambiato nulla e neanche passato un solo giorno da quando ha chiuso l’ultima edizione che ha visto come vincitrice Giulia Stabile. Quest’anno Veronica è alla ricerca di nuovi talenti, dopo la soddisfazione di aver visto una sua allieva, una ballerina, arrivare alla vittoria del programma dove molti anni in cui non succedeva. L’ultima, infatti, è stata quando ha vinto Andreas.

Adesso Veronica è negli studi di Amici e sta formando la nuova classe del 2022: tutti sono curiosi di vedere chi è che riuscirà a proseguire questo percorso e ad arrivare fino alla fine, riuscendo addirittura ad aggiudicarsi la vittoria del programma.