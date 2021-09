Arisa, l’annuncio che spiazza i fan: ha detto “sì” alla rivale di Maria De Filippi

Arisa continua a stupire i suoi followers, e questa volta lo fa con un annuncio che nessuno si sarebbe mai aspettato: ha detto “sì” alla rivale di Maria Di Filippi

Le recenti dichiarazioni di Arisa hanno a dir poco spiazzato i followers che seguono la cantante ormai da molto tempo. All’anagrafe Rosalba Pippa, l’artista che trionfò a “Sanremo 2014” ha deciso di rifiutare la proposta di Maria De Filippi: non parteciperà nuovamente ad “Amici” nel ruolo di insegnante. Tramite un post, Arisa ha comunicato ai fan di avere ancora molte cose da apprendere, e di volerlo fare non in qualità di maestra, ma di allieva. Tuttavia, il recente annuncio della cantante è stata una vera e propria doccia fredda per il pubblico. L’artista di Pignola ha detto “sì” alla rivale di Maria De Filippi.

NON PERDERTI ANCHE —> “Provo invidia per lo sgabello”, Anna Tatangelo: calza nera trasparente e camicetta all’inguine è il delirio – FOTO

Arisa, l’annuncio che spiazza i fan: il “sì” alla rivale di Maria De Filippi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arisa (@arisamusic)

NON PERDERTI ANCHE —> “Stella marina delle spiagge”, Eva Henger in bikini fuori stagione spiazza tutti – FOTO

Solamente qualche giorno fa, Arisa pubblicava tramite Instagram una lunga e commovente lettera a Maria De Filippi. La cantante ha voluto chiarire una volta per tutte i motivi che l’hanno portata ad abbandonare “Amici”, non mancando di mostrare la propria riconoscenza nei confronti della conduttrice. “E’ stata e rimarrà una delle opportunità più grandi che ho avuto fino ad ora, ma voglio darmi la possibilità di essere ancora un’allieva, di imparare“: queste sono state le sue parole.

Solamente un’ora fa, tuttavia, è arrivata una comunicazione che i fan non avevano in alcun modo previsto. Mediante uno scatto condiviso sui profili social, Arisa ha confermato la partecipazione a “Ballando con le Stelle”. Il programma, che riaprirà i battenti ad ottobre, si scontrerà direttamente con “Tu Si Que Vales”, la trasmissione della De Filippi che ormai da molti anni domina incontrastata la prima serata del sabato.

I followers sono rimasti ovviamente di stucco di fronte all’annuncio. Nessuno avrebbe mai immaginato che Arisa dicesse “sì” a Milly Carlucci, rivale storica della conduttrice di Canale Cinque.