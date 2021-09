Benedetta Parodi, bellissima e spumeggiante, nel suo outfit super colorato che ammalia il web.

Benedetta Parodi, la scrittrice, conduttrice ed appassionata di cucina incanta sempre. Presentissima in tv con la nuova stagione di “Bake Off Italia” in onda sul Real Time, programma molto seguito peraltro da anni, anche sui social diciamo che non fa sentire la sua mancanza; tra momenti dedicati al suo lavoro a quelli più personali, la Zia Bene – così si fa chiamare su Instagram – coinvolge sempre i fans.

Molto attiva infatti sui social, è solita aggiornare le storie con la simpatia e l’allegria che la contraddistinguono, come i momenti dedicati allo sport: tra sudore e fatiche ma sempre con la sua carica autoironica. L’ultima foto ha letteralmente messo k.o. il web.

LEGGI ANCHE>>>“Ai folli la bellezza dell’infinito”, Antonella Mosetti sguardo penetrante, curve sinuose e perfette: che fisico – FOTO

Benedetta Parodi, il sorriso conquista il web (ma anche l’outfit non scherza)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Parodi (@ziabene)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> “Altro che Pio e Amedeo”: annunciata la nuova serie “The Ferragnez” – il VIDEO

Bellissima e particolarmente radiosa, Benedetta Parodi incanta tutti con questo outfit che fa venire subito aria di primavera: un abito chemisier giallo limone che arriva appena sopra la caviglia, tessuti freschi con una piccola scollatura a triangolo e per smorzare un attimo i toni dell’abito, una cintura che evidenzia il punto vita. Marrone come i sandali indossati. Insieme a lei, la sorella Cristina. La splendida giornalista infatti posa nella foto insieme a Benedetta, abbracciate e molto tenere.

Cristina indossa un abito chemisier, questo però leggermente diverso; a parte il colore – rosa – presenta due tasche ampie sul petto, come se fosse una vera e propria camicia, e gonna meno plissettata rispetto a quella della sorella minore, piuttosto delle pinces per dare movimento. Cristina indossa altresì una cintura marrone in vita e dei sandali.

Insomma, una splendida doppia visione che piace tanto al web, i social infatti si scatenano ed i commenti sono tanti: “Siete il mio sogno” qualcuno scrive.

Non mancano i commenti negativi, qualcuno osa scrivere: “Ma che sono i vestiti che vende tua sorella? Ti stanno malissimo ti fanno vecchia”. Fortunatamente è l’unico commento negativo davanti ad una platea di utenti estasiati dalla splendida visione.