Un’emozione unica per i fan della conduttrice Giorgia Rossi, oggi in versione super sexy, nella posa vietata ai deboli di cuore.

L’affermata conduttrice e giornalista sportiva classe 1987, nata sotto il segno dei Gemelli, Giorgia Rossi, sfodererà quest’oggi il suo outfit migliore per un avvenimento davvero importante. Nel frattempo, un duo di scatti è già pronto a lasciare con il fiato sospeso i suoi ammiratori.

Questo pomeriggio, già in collegamento su “DAZN“, ma in attesa del proseguimento di stagione con la quinta giornata di Serie A, l’inviata vorrà condividere un momento di assoluta “emozione” con il suo pubblico. Lasciandosi, per tal ragione, immortalare direttamente da uno dei suoi posti preferiti in assoluto. La sua ultima posa sarà però destinata soltanto a “cuori forti”. Non resta dunque adesso che scoprirne la reale motivazione.

Giorgia Rossi “che emozione!” sexy da morire: la posa “solo per cuori forti”

