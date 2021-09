L’influencer è entrata nella casa del Grande Fratello Vip, ma qualcuno gestisce il suo instagram pubblicando sue foto

Sophie Codegoni è una nuova concorrente del Grande Fratello Vip. Nelle ultime ore sul suo profilo instagram è apparsa una sua foto in cui è accucciata su uno sgabello nero con in testa una bandana e nella didascalia c’è scritto:”Sono solo Sophie“. Questa è la frase con cui si è presentata al pubblico, definendosi come una ragazza semplice e normale e non come la descrivono molti giornali, ossia come una ragazza da copertina.

Sophie Codegoni appena entrata nel reality e fa già discutere

La bella influencer ha fatto immediatamente clamore appena entrata nella casa del Grande Fratello Vip, non solo per la sua bellezza ma anche per le parole pronunciate sul suo ex Matteo Ranieri. Premesso che la giovane è entrata nel reality da single, nonostante le varie voci che circolavano su una presunta storia d’amore con Fabrizio Corona e anche con il calciatore Nicolò Zaniolo. Infatti in entrambi i casi si è trattato solamente di due malintesi, anche se questi malintesi sicuramente hanno contribuito ad accrescere l’interesse nel personaggio di Sophie.

Anche questo aspetto l’ha aiutata ad entrare nel reality di Alfonso Signorini nella speranza che lei rivelasse qualche dettaglio piccante inedito o qualche verità nascosta. Entrata solamente venerdì la bella Codegoni ha già fatto uscire qualche pettegolezzo raccontando la sua storia agli altri coinquilini. Ha parlato della storia con la sua scelta di Uomini e Donne, Matteo Ranieri. Ha spiegato che lui non la voleva davvero una volta usciti dal programma e che addirittura si è comportato molto male nei suoi confronti. In realtà Ranieri dice le esatte parole al contrario riferite alla Codegoni. Perciò dove sta la verità? La loro storia è durata pochissime settimane, pertanto qualcosa storto dev’essere andata ma entrambi raccontano una storia diversa. Matteo si è già espresso riguardo a quanto affermato dalla ex nelle casa in queste ultime ore.

L’ex corteggiatore ha condiviso una foto scrivendo:”Insultare me non renderà migliore te”. Un messaggio che arriva forte e chiaro ed è inequivocabile. Secondo il corteggiatore la bella Sophie sta inventando tutto probabilmente per far parlare di se e farsi benvolere dal pubblico e gli altri inquilini della casa. Non resta che seguire la vicenda per capire chi dei due alla fine avrà ragione. Stasera su canale 5 andrà in onda una nuova puntata del GF Vip.