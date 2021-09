Vestiti puzzolenti appena lavati: gli errori da non fare per risolvere il problema!

Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle cause e sui metodi migliori per non far puzzare i vestiti non appena lavati. Tutti i dettagli.

Può capitare di sentire un odore sgradevole proveniente dalla lavatrice. Un problema che può essere causato dalle tubature oppure dal sapone che si è depositato o, ancora, dalla presenza eccessiva di calcare nell’acqua.

Ma andiamo a scoprire nel dettaglio come risolvere il problema e quali sono gli errori da evitare.

LEGGI ANCHE—>Stoviglie splendenti: trucchi e rimedi per creare un brillantante fai da te!

Capi maleodoranti: non fare questi errori!

Il cattivo della lavatrice e i capi maleodoranti possono diventare soltanto un brutto ricordo. In che modo? Non mettendo in atto delle abitudini sbagliate.

Innanzitutto ricordate sempre di tenere aperto l’oblò della lavatrice ogni volta che l’elettrodomestico non è in funzione. Così facendo, si potranno far asciugare nel miglior modo possibile le parti presenti all’interno della lavatrice, allontanando il rischio che si formino dei cattivi odori.

Il cattivo odore, in alcuni casi, è dovuto anche alla guarnizione sporca. Proprio per questo, è importante pulire bene questa parte della lavatrice. Motivo? E’ la zona dove l’acqua può ristagnare e, quindi, non asciugarsi, dando vita alla fastidiosissima puzza di umidità.

Per preparare al meglio la guarnizione, potete creare un composto abrasivo fai da te. Procuratevi qualche goccia di limone e del bicarbonato di sodio. Una volta mescolati questi due ingredienti, potete distribuire la pasta fai da te con uno spazzolino o con una spazzola.

Una volta fatto questo passaggio, potete anche lasciare agire per 15 minuti circa, per poi rimuovere il tutto con un apposito panno. Successivamente, dovrete procedere con un lavaggio a vuoto ad una temperatura di 60 gradi, unendo anche un bicchiere di aceto.

Per evitare che si formi nuovamente il cattivo odore proveniente dalla guarnizione, è consigliabile ripetere questa operazione di pulizia almeno 2 volte al mese. Vedrete che, con questi piccoli accorgimenti, quello dei capi maleodoranti sarà un problema che non vi riguarderà più. Provare per credere!