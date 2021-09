Le pagelle e il tabellino dell’anticipo della quinta giornata di Serie A tra Fiorentina – Inter, appena terminato.

L’Inter vince in trasferta contro la Fiorentina nell’anticipo di questo turno infrasettimanale. Match combattuto che i neroazzurri riescono a vincere contro un avversario ostico.

Passa in vantaggio, però, la viola al 22′ con Nico Gonzalez che scappa sulla sinistra e mette in mezzo dove arriva dal lato opposto Sottil che appoggia in rete.

Al 37′ all’Inter viene annullato un gol: Barella imbuca per Perisic che mette in mezzo per Dzeko e Nastasic per anticipare devia nella sua parte. Ma l’arbitro ferma tutto per fuorigioco.

L’Inter ribalta il risultato al 51′: Barella scarica su Darmian che incrocia e insacca in rete.

Dopo soli 3′ arriva il raddoppio: Calhanoglu batte il calcio d’angolo, Dzeko svetta di testa e buca Draogowski.

La Fiorentina termina in 10, al 77′, infatti, Nico Gonzalez sbraita contro l’arbitro per la non ammonizione di Bastoni applaudendolo ironicamente.

Chiude definitivamente la gara Perisic: grande imbucata di Brozovic per Gagliardini che appoggia per il croato che ribatte in rete.

L’Inter vola così in testa alla classifica, in attesa del risultato del Napoli, con 13 punti in 4 partite. Altra battuta d’arresto, invece, per la Fiorentina che resta ferma a 9 punti.

Fiorentina – Inter: le pagelle e il tabellino

RETI: 22′ Sottil 51′ Darmian 54′ Dzeko

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski 6; Benassi 5,5 (66′ Odriozola 5,5), Milenkovic 5,5, Nastasic 5,5, Biraghi 5; Bonaventura 6 (84′ Kokorin sv), Duncan 5,5 (84′ Callejon sv), Torreira 6 (66′ Amrabat 6); Sottil 6,5 (74′ Saponara 6), Vlahovic 5,5, Gonzaléz 5. A disposizione: Terracciano, Rosati, Martinez Quarta, Callejon, Saponara, Maleh, Terzic, Odriozola, Amrabat, Bianco, Kokorin, Igor. Allenatore: Italiano.

INTER (3-5-2) – Handanovic 7; Skriniar 6, De Vrij 6, Bastoni 6; Darmian 7 (66′ Dumfries 6), Barella 6,5 (70′ Vecino 6), Brozovic 6, Calhanoglu 6 (83′ Gagliardini sv), Perisic 7; Dzeko 7 (70′ Sanchez 5,5), Lautaro 5,5 (83′ Dimarco sv). A disposizione: Cordaz, Radu, Dumfries, Gagliardini, Sanchez, Vecino, Kolarov, Ranocchia, Dimarco, D’Ambrosio, Sangalli, Satriano. All. Inzaghi.

ARBITRO: Fabbri

AMMONIZIONI: 17′ Skriniar

Nella prossima gara la Fiorentina affronterà l’Udinese al Dacia Arena, domenica 26 settembre alle 15:00 mentre l’Inter ospiterà l’Atalanta sabato 25 settembre alle ore 18:00.