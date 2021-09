“Gf Vip”, esplode la rabbia tra due concorrenti: “Mi hai tromb**o e basta”. Accuse gravissime

“Gf Vip”, la rabbia di Gianmaria Antinolfi è incontenibile: il concorrente ha finalmente chiarito quello che pensa davvero di Soleil Stasi

Fin dall’inizio della sua avventura al “Grande Fratello Vip“, Gianmaria Antinolfi non ha smesso neanche per un istante di lamentarsi dell’atteggiamento distaccato di Soleil Stasi. La modella, che lo ha frequentato durante gli scorsi mesi, gli ha più volte fatto capire di non essere intenzionata a ricucire il loro rapporto, neanche a livello amicale. Il manager, dal canto suo, non riesce a spiegarsi la rabbia che l’ex corteggiatrice sembra ancora nutrire nei suoi confronti, nonostante sia stata proprio lei ad interrompere la relazione. Quest’oggi, mentre Gianmaria si confrontava con Jo Squillo, sono emerse ulteriori, importanti verità sul loro precedente rapporto.

“Gf Vip”, esplode la rabbia tra due concorrenti: “Mi hai tromb**o e basta”

Per Gianmaria Antinolfi non sembra esserci possibilità alcuna di ricucire i rapporti con Soleil Stasi. I due, che si sono punzecchiati svariate volte, hanno fornito versioni differenti in merito alla fine della loro relazione. La modella lo ha più volte accusato di essere stato falso e costruito nei suoi riguardi, e di averla usata solo per avvicinarsi a persone che frequentavano la sua cerchia, tra le quali Belen Rodriguez. Il manager, dal canto suo, ritiene di essere stato lasciato dalla Stasi senza una valida spiegazione.

Quest’oggi, in un dialogo con Jo Squillo, Antinolfi ha nuovamente manifestato il proprio risentimento nei confronti di Soleil. “Ci siamo frequentati per mesi. Poi, dopo che lei aveva interrotto la cosa, è tornata a cercarmi… perché si comporta così?“: queste le lamentele dell’uomo, che ha confessato di essere entrato al “Gf Vip” con l’obiettivo di distrarsi e di staccare la spina. La cantante, dopo averlo ascoltato, non ha potuto far a meno di esprimere il proprio parere: “Se volevi rilassarti dovevi andare a farti una vacanza, non dovevi venire in televisione“.

Gianmaria, tornando sulla questione Soleil, ha detto a Jo Squillo di essere molto deluso dal suo comportamento. L’ex corteggiatrice, a detta sua, starebbe continuando ad attaccarlo senza una reale motivazione, quando in realtà era stata proprio lei ad interrompere la storia d’amore. “Beh sì, alla fine ti ha tromb**o e basta” – questo il commento di Jo Squillo, che il manager ha condiviso in pieno – “Esattamente. Dovrebbe solo essere felice per me, così come io sarei felice per lei“. A fronte della situazione creatasi, lo sfogo di Gianmaria si è concluso con le seguenti esternazioni: “Io e lei siamo gli unici a conoscerci davvero. Dovremmo essere l’uno il supporto dell’altra in questo percorso“.

La cantante ha consigliato al manager di viversi serenamente il suo percorso televisivo e di dimenticare la situazione mai chiarita con Soleil. Tra i due si riaccenderà la scintilla?