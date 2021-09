Laura Chiatti ha una sorella bellissima, l’avete mai vista? La FOTO toglie il fiato

L’attrice Laura Chiatti ha condiviso una foto dolcissima che la ritrae accanto ad una persona speciale e importante per lei

Laura Chiatti ha condiviso una foto su instagram in cui appare bellissima con una camicetta rossa e accanto a lei c’è qualcuno di importante per lei. Si tratta della sorella a cui dedica alcune parole davvero dolcissime:”Vi racconto una cosa molto bella, ha gli occhi azzurri e si chiama sorella, con lei ogni cosa assume un valore speciale, non riesce mai ad essere banale, è generosa, concreta e pronta a parlare, ed è bellissimo sapere che su di lei puoi sempre contare, lei è l’amica che ognuno dovrebbe avere, perché è un dono che ti arricchisce senza barriere. Trasmette forza, amore e razionalità, perché è ciò che la rende unica e priva di rivalità”.

Laura Chiatti e la dedica dolce per la sorella

L’attrice ha speso parole davvero uniche e meravigliosa per la sorella. Parla di lei come l’unica persona in grado di aiutarla nei momenti difficili, colei che le tiene la mano stretta e che non va mai via perché non ha fretta. Afferma che in questa vita non c’è stato un momento in cui non l’abbia sentita vicina. Lei è la sua metà, quella che rimarrà per sempre. Tutte queste parole belle della Chiatti erano sono state dette dall’attrice in occasione del compleanno della sorella che cade oggi.

I migliori auguri che una sorella potrebbe mai desiderare non c’è dubbio. L’attrice ha condiviso un lato di se che non tutti forse conoscevano, il suo amore per la sorella Elisa. La bella Chiatti in questo periodo è impegnata con molte campagna promozionali, tutti i brand la desiderano. Collabora con il marchio d’abbigliamento Mariuccia e con i profumi di Laura Biagiotti. Continua anche nel suo lavoro di attrice, durante il primo lockdown ha girato il film Addio al nubilato.

Ovviamente in questi ultimi anni si è concentrata maggiormente sul lavoro che ama di più al mondo, fare la mamma dei suoi due splendidi bambini avuti dal marito e collega Marco Bocci. I due si sono fidanzati nel 2014 e si sono sposati a luglio dello stesso anno a Perugia. A distanza di un anno è nato il primo figlio Enea e l’anno seguente il secondo Pablo. I due sono ancora felicemente sposati e felici.