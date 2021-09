Emma esplosiva sotto la doccia, il SELFIE con il davanzale mai visto: “Ci riprendiamo domani..”

Emma esplosiva sotto la doccia. La cantante ha recentemente pubblicato un selfie che mette in risalto la sua sconvolgente sensualità

Hanno già colpito i telespettatori i numerosi talenti selezionati durante la prima puntata delle Audition di “X Factor”. I quattro giudici, di fronte alle esibizioni delle aspiranti nuove star della musica, hanno avuto il loro bel da fare. Emma Marrone, che per il secondo anno consecutivo è nel cast del talent, non rinuncia ad esprimere i propri giudizi con il tatto e la spontaneità che le appartengono, e che i suoi fan non mancano di apprezzare.

Sui social, l’artista salentina è ormai una celebrità a tutti gli effetti. Tramite le Instagram stories, la Marrone riesce a dare sfoggio della propria sconvolgente sensualità. Avete visto l’ultimo selfie che la cantante si è scattata proprio mentre era sotto la doccia? La visuale è imperdibile.

Emma esplosiva sotto la doccia, il SELFIE con il davanzale mai visto

